En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8728. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.76%.

La cotización del Euro muestra una evolución mixta: en la última semana cayó 39.94%, mientras que en el último año acumuló un aumento de 233.32%.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 5.58%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.62%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 refleja un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido a lo largo de los últimos días, lo que genera expectativas favorables para los inversores.

El análisis de esta tendencia sugiere que la fortaleza del Euro puede estar impulsada por factores económicos favorables en la Eurozona, lo que podría continuar atrayendo inversiones y generando confianza en la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.