En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7481 este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.58%.

En la última semana, la Libra esterlina cayó -38.62%, mientras que en el último año subió 87.65%, mostrando una corrección reciente tras una fuerte tendencia alcista anual.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 5.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue del 6.03%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo cual es un indicativo favorable para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, significaría que la Libra esterlina estaría experimentando una disminución en su cotización. Por lo tanto, el análisis actual sugiere que la economía británica podría estar encontrando señales de recuperación y confianza en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.