Al cierre de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 57.81. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.33%.

En el mercado del peso dominicano, la cotización cayó -0.58% en la última semana y acumula un descenso de -7.83% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 11.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.47%.

En los últimos días, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva. Con un -1 de 2, esto indica que la moneda ha experimentado un incremento en su valor en comparación con días anteriores.

Este crecimiento sugiere una posible recuperación económica o un fortalecimiento del peso en el mercado. Sin embargo, es importante seguir monitoreando las fluctuaciones futuras para validar esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.