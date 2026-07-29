En esta noticia
Al cierre de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 57.81. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.33%.
En el mercado del peso dominicano, la cotización cayó -0.58% en la última semana y acumula un descenso de -7.83% en el último año, reflejando una tendencia bajista.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 11.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.47%.
En los últimos días, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva. Con un -1 de 2, esto indica que la moneda ha experimentado un incremento en su valor en comparación con días anteriores.
Este crecimiento sugiere una posible recuperación económica o un fortalecimiento del peso en el mercado. Sin embargo, es importante seguir monitoreando las fluctuaciones futuras para validar esta tendencia.
¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?
Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:
- Transferencias bancarias internacionales
- Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
- Transferencias peer-to-pee
- Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.