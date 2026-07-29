En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3185.48. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.59%.

El peso colombiano mostró una evolución negativa: en la última semana el cambio fue de -0.85% y en el último año de -15.18%, reflejando una depreciación sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 4.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.21%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días. Este aumento ha sido gradual, reflejando un interés renovado en la moneda local.

Los datos indican que la estabilidad del mercado ha influido en este crecimiento, lo que sugiere una posible recuperación económica. Sin embargo, es importante monitorear las condiciones externas que podrían afectar esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.