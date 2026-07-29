El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias a todos contribuyentes que acumulen largos períodos de tiempo sin regularizar ciertos trámites obligatorios.

La medida forma parte del proceso de cobro forzoso y se activa cuando una persona no presenta declaraciones, ignora notificaciones oficiales o incumple planes de pago durante meses o años.

Por qué los agentes del IRS realizarán visitas domiciliarias

Las visitas domiciliarias son realizadas por el IRS a aquellas personas que presenten deudas fiscales durante largos períodos sin resolver. Aunque estas inspecciones no se llevan a cabo de manera automática, constituyen un indicativo de que el caso ha alcanzado una etapa crítica en el proceso de recaudación.

La medida forma parte del proceso de cobro forzoso y se activa cuando una persona no presenta declaraciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Es fundamental que los contribuyentes comprendan la gravedad de esta situación y tomen las medidas necesarias para abordar sus obligaciones fiscales antes de que se intensifiquen las acciones por parte de la autoridad tributaria.

Los inconvenientes suelen surgir cuando un contribuyente:

No presenta su declaración de impuestos

No paga el monto adeudado

No responde a cartas del IRS

Rompe un plan de pagos acordado

Embargo de cuentas, bienes y salarios para contribuyentes que ignoran las visitas del fisco

En caso de que el contribuyente no responda, el IRS tiene la facultad de proceder con las siguientes acciones:

Embargos de cuentas bancarias

Retención de salarios

Descuentos sobre beneficios federales

Gravámenes sobre propiedades

Incautación de bienes en situaciones extremas

Es imperativo que los contribuyentes mantengan una comunicación adecuada con el IRS para evitar estas medidas drásticas que pueden afectar significativamente su situación financiera.