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El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias a todos contribuyentes que acumulen largos períodos de tiempo sin regularizar ciertos trámites obligatorios.

La medida forma parte del proceso de cobro forzoso y se activa cuando una persona no presenta declaraciones, ignora notificaciones oficiales o incumple planes de pago durante meses o años.

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Por qué los agentes del IRS realizarán visitas domiciliarias

Las visitas domiciliarias son realizadas por el IRS a aquellas personas que presenten deudas fiscales durante largos períodos sin resolver. Aunque estas inspecciones no se llevan a cabo de manera automática, constituyen un indicativo de que el caso ha alcanzado una etapa crítica en el proceso de recaudación.

La medida forma parte del proceso de cobro forzoso y se activa cuando una persona no presenta declaraciones.
La medida forma parte del proceso de cobro forzoso y se activa cuando una persona no presenta declaraciones.Fuente: ShutterstockShutterstock

Es fundamental que los contribuyentes comprendan la gravedad de esta situación y tomen las medidas necesarias para abordar sus obligaciones fiscales antes de que se intensifiquen las acciones por parte de la autoridad tributaria.

Los inconvenientes suelen surgir cuando un contribuyente:

  • No presenta su declaración de impuestos
  • No paga el monto adeudado
  • No responde a cartas del IRS
  • Rompe un plan de pagos acordado
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Embargo de cuentas, bienes y salarios para contribuyentes que ignoran las visitas del fisco

En caso de que el contribuyente no responda, el IRS tiene la facultad de proceder con las siguientes acciones:

  • Embargos de cuentas bancarias
  • Retención de salarios
  • Descuentos sobre beneficios federales
  • Gravámenes sobre propiedades
  • Incautación de bienes en situaciones extremas

Es imperativo que los contribuyentes mantengan una comunicación adecuada con el IRS para evitar estas medidas drásticas que pueden afectar significativamente su situación financiera.