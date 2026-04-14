Al cierre de mercados de este martes, 14 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2621. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.28%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -2.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.97%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.86%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización sugiere un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.