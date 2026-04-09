Al cierre de mercados de este jueves, 9 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.362. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.52%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -2.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.79%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.89%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este comportamiento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere una recuperación en la confianza del mercado. Este incremento en la cotización puede ser atribuido a factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en la situación política del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.