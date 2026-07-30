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El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3427 este jueves, 30 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.54% en comparación con la cotización del día anterior.
La cotización del peso mexicano retrocedió: -1.02% en la última semana y -7.07% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 6.29%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.49%.
La cotización del Peso mexicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que su valor ha ido en ascenso en comparación con los días anteriores. Esta tendencia fortalece la posición del peso frente al dólar y otras monedas.
A medida que la tendencia positiva se mantiene, es plausible que esto afecte la confianza de los inversionistas y fomente un entorno económico más favorable en el país. Sin embargo, es crucial monitorear si esta tendencia persistirá en los próximos días.
¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?
Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:
- Transferencias bancarias internacionales
- Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
- Transferencias peer-to-pee
- Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.