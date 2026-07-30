El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3427 este jueves, 30 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.54% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del peso mexicano retrocedió: -1.02% en la última semana y -7.07% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 6.29%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.49%.

La cotización del Peso mexicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que su valor ha ido en ascenso en comparación con los días anteriores. Esta tendencia fortalece la posición del peso frente al dólar y otras monedas.

A medida que la tendencia positiva se mantiene, es plausible que esto afecte la confianza de los inversionistas y fomente un entorno económico más favorable en el país. Sin embargo, es crucial monitorear si esta tendencia persistirá en los próximos días.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.