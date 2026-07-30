Al cierre de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3113.04. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -3.05%.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización retrocedió -3.25% en la última semana y acumula -17.05% en el último año, evidenciando una depreciación sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 18.27%, superando la volatilidad anual de 13.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es superior a 0. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas, lo cual es alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que fluctuaciones inesperadas pueden revertir el avance actual. Un análisis más profundo podría indicar si esta tendencia es sostenible o si se trata de un rebote momentáneo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.