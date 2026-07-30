En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 57.95 este jueves, 30 de julio de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.09% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso dominicano subió 0.72%, pero en el último año cayó -7.67%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 11.10%, lo que es menor que la volatilidad anual del 11.43%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del peso dominicano en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor, beneficiando a los importadores y consumidores en general.

En contraste, si el dato de 1 fuera igual a -1, significaría que la tendencia es a la baja, lo que podría afectar negativamente la economía local.

La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del peso dominicano, lo cual podría ser indicativo de una mejor salud económica en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.