La cotización del euro cerró a USD 0.8668 este jueves, 30 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -1.3%.

En la última semana la cotización del Euro cayó -1.39%, mientras que en el último año sube 1.70%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia anual aún positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en un 8.46%, es significativamente mayor que su volatilidad anual de 5.69%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la moneda Euro muestra una tendencia a la baja en relación con los días pasados, ya que el dato de 2 indica que -1 es negativo. Esto significa que, en los últimos días, el Euro ha perdido valor frente a otras monedas.

La tendencia del Euro ha estado disminuyendo por segundo día consecutivo, lo que podría reflejar una falta de confianza en la economía europea o influencias externas que afectan su valor. Esto sugiere que los inversores deben estar atentos a futuras fluctuaciones.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.