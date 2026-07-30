El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6255 este jueves, 30 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.33% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización varió 2.09% en la última semana y 1.57% en el último año, reflejando un impulso reciente sobre una tendencia anual moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 24.13%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando significativamente la volatilidad anual del 20.23%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. A lo largo de la semana, los incrementos constantes en la cotización reflejan un ambiente económico favorable.

No obstante, es importante seguir monitoreando esta tendencia en los próximos días. Si el dato 1 se mantiene en cifras positivas, podríamos esperar un crecimiento sostenido del Quetzal, pero cualquier cambio a la baja podría revertir los avances recientes.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.