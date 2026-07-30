En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7421 este jueves, 30 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.78%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina cayó un 113.24% y en el último año descendió un 37.59%, mostrando una tendencia claramente bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la libra esterlina en la última semana fue del 6.23%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.07%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento constante en su valor. Esto se refleja en la comparación de los datos actuales con los de los días anteriores, donde el tipo de tendencia ha indicado un crecimiento.

Este aumento sugiere que la confianza en la economía británica está mejorando, lo que podría atraer inversores y fortalecer aún más la moneda en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.