Este jueves, 30 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 614.339 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,1%.

En la última semana, el Real cayó -2.78% y, en el último año, acumula -13.30%, señal de una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró una marcada tendencia bajista, con dos jornadas estables a mitad de periodo, un repunte puntual hacia el final y un retroceso al cierre.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.34%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 61433.89970990468 pesos colombianos; 200 reales costarán 122867.79941980936 pesos y 500 reales costarán 307169.4985495234 pesos.