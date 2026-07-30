En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 30 de julio de 2026 llegó a 3591.2 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del2,59% en relación al costo del día anterior.

En el mercado del euro, la variación semanal fue de -1.86% y la anual de -20.86%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, la cotización del Euro fue levemente alcista: 6 subidas y 4 caídas, sin jornadas estables; inicio positivo, breve corrección y cierre con alternancias.

La cotización del Euro muestra una tendencia al alza. Esto refleja un fortalecimiento de la moneda frente a las fluctuaciones recientes, generando confianza entre los inversores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3591.2 pesos colombianos, es de 359120 pesos colombianos; 200 euros cuestan 718240 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1795600 pesos colombianos.