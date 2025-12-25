Al cierre de mercados de este jueves, 25 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.925. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.12%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.44%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.11%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.16%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría implicado una depreciación del Peso. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.