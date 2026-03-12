La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.854 este jueves, 12 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.99%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año su variación ha sido del -12.20%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 10.03%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.57%. Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza de los inversores y una mejora en las condiciones económicas. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.