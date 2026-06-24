En la apertura de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.38 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.66%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 0.88%, pero en el último año retrocedió -6.95%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es de 10.98%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.05%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. En los últimos dos días, el valor de la moneda ha incrementado en relación a días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su rendimiento.

Este aumento en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de ajustes en el mercado cambiario. Sin embargo, es importante monitorear la situación para identificar si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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