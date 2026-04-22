En la apertura de mercados de este miércoles, 22 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.99 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.07%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.82%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.67%. BMV: Volatilidad salva los ingresos, pero el beneficio se estanca La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.72%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 11.40%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local, así como de factores externos que favorecen la estabilidad del Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. BMV: Volatilidad salva los ingresos, pero el beneficio se estanca Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. GCC reporta sólido inicio de 2026: Ventas crecen 19.8% impulsadas por el mercado estadounidense