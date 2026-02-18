En la sesión de apertura de este miércoles, 18 de febrero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 61.33 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.43% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.48%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.57% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la apreciación del Peso dominicano, lo que podría generar confianza en los inversores y un impacto favorable en la economía local. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ‘No hay plan B’: Sheinbaum blinda el T-MEC y acelera la diversificación comercial Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar una transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.