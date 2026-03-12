La cotización del peso dominicano cerró a USD 61.0 este jueves, 12 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.99%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 3.78%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.83%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 21.39%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.90%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.