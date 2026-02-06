La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 6 de febrero en Estados Unidos es de 3,697 USD. Dicho costo presenta una variación del 1.9% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.57%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.46%. Axtel logra utilidad en 2025 y proyecta crecimiento para 2026 La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 16.15%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.28%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de un entorno económico favorable. Axtel logra utilidad en 2025 y proyecta crecimiento para 2026 Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Santander México acelera su ganancia en 2025 por boom de crédito automotriz en el país