En la apertura de mercados de este miércoles, 4 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,790.02 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.51%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.68%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.03%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 14.84%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.33%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si se trata de un repunte temporal. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.