En la sesión de apertura de este martes, 23 de diciembre de 2025, del Peso colombiano cotiza a 3,792.53 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.22% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.79%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.90%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un fortalecimiento de la moneda nacional.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos y políticos que puedan influir en la estabilidad del Peso colombiano en el futuro.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA