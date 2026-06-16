La cotizacióndel Peso dominicano este martes 16 de junio en Estados Unidos es de 58.9 USD. Dicho importe presenta una variación del 1.52% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana el Peso dominicano subió 1.46%, pero en el último año registra una variación de -5.56%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha alcanzado un 15.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que es superior al 11.10% de su volatilidad anual.

La cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un fortalecimiento económico.

Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La fluctuación del tipo de cambio puede verse influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían modificar esta tendencia en un futuro cercano.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.