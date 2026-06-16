Kevin Warsh fue designado por el mandatario por sus planteamientos sobre la necesidad de una mayor flexibilización monetaria. Photographer: Graeme Sloan/Bloomberg

La Reserva Federal estadounidense (Fed) celebra a partir de este martes su reunión de dos días de política monetaria, la primera que encabeza Kevin Warsh como nuevo presidente del organismo y que le plantea un complicado escenario por el aumento significativo de la inflación, un mercado laboral resiliente y las presiones del presidente, Donald Trump, para rebajar los tipos.

Warsh, nominado por Trump tras más de un año de duras críticas vertidas sobre su antecesor, Jerome Powell, fue designado por el mandatario por sus planteamientos sobre la necesidad de una mayor flexibilización monetaria.

La Reserva Federal estadounidense (Fed) celebra a partir de este martes su reunión de dos días de política monetaria. REUTERS/Jonathan Ernst Fuente: REUTERS Jonathan Ernst

La Fed inicia la era Warsh con inflación en 4,2%: ¿Cuál es la respuesta del Gobierno ante este suceso?

Aunque Trump ha asegurado que defiende una Fed independiente, a su vez ha afirmado con contundencia que el precio del dinero debería estar por debajo del nivel actual, entre el 3,75 % y el 3,5 %, para estimular la inversión y el crecimiento.

Y así Warsh encara su primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con presiones contrapuestas, ya que la inflación interanual se situó en mayo en el 4,2 %, muy por encima del objetivo del 2 %, debido a que la subida de precio de los combustibles, derivada por la guerra contra Irán, se está filtrando al resto de bienes y servicios.

El impacto del conflicto de oriente medio en la inflación estadounidense

Pese al memorando de entendimiento que EE.UU. e Irán dicen que firmarán el viernes para cerrar la guerra, los expertos advierten de que la restauración de un suministro normalizado de hidrocarburos en el estrecho de Ormuz tardará en llegar y en reflejarse en los precios, por lo que parece que la actual tendencia alcista persistirá un tiempo.

El economista jefe de Ostrum, Philipe Waechter, cree que la actual inflación tiene efectos negativos incluso cuando las expectativas sobre los precios -que no se han movido a grandes rasgos ante la insistencia de Trump de que un acuerdo Washington-Teherán era posible- permanecen ancladas.

“Los aumentos sostenidos de precios generan incertidumbre y erosionan la confianza en las instituciones. Por ello, el banco central no debe asumir el riesgo de permanecer inactivo, especialmente si el shock inflacionario se percibe como persistente”, asegura Waechter, quien pide a la Fed “actuar con rapidez y determinación” y subir los tipos para controlar los precios.

“Un enfoque gradualista, basado en pequeños pasos, no es el más eficaz”, apostilla.

La solicitud de la Fed y lo que se espera de los próximos meses

En contravía, el economista jefe para EE.UU. de AlianceBernstein, Eric Winograd, prevé una postura de espera por parte de la Fed tras esta reunión.

“A menos que los precios del petróleo caigan drásticamente -y pronto-, esperamos que la inflación general siga aumentando”, asegura Winograd.

El barril de crudo de referencia en EE.UU., el Brent, ha caído tres dólares desde que el acuerdo EE.UU.-Irán se anunciara el domingo, lo que lo deja en torno a los 77 dólares, aún un 20 % más caro que antes de que empezara la guerra el pasado 28 de febrero.

“Con la inflación erosionando el poder adquisitivo de los ingresos, muchos hogares pueden sentir la necesidad de reducir sus gastos en los próximos meses”, apunta el economista de AllianceBernstein.

Winograd apunta que, aunque no prevé que el retroceso del gasto de los hogares pueda causar una recesión, “el consumidor sigue siendo el mayor motor de la economía estadounidense con diferencia, al representar alrededor de un 70 % de la actividad total. Si el consumidor se debilita, la economía en general también se debilitará”.

A esa presión sobre los precios se unen además los datos de empleo del mes pasado, con 149.000 nuevos puestos creados y 66.0000 desempleados menos, lo que refleja un mercado que se enfría, pero no lo suficiente como para apostar por el estímulo monetario.

Muchos analistas consideran que -además de una inflación más contenida- es necesaria una mayor ralentización para justificar un recorte del referencial, y han subrayado que los últimos informes de la Oficina de Estadísticas laborales (BLS) ya han desplazado las expectativas de los mercados sobre un primer recorte de la era Warsh hasta más adelante.

Fuente EFE