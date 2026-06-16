En la apertura de mercados de este martes, 16 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.61 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.2%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.23%, mientras que en el último año acumuló una variación de 1.54%.

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Conocé la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 20.29%.

La tendencia de la cotización del Quetzal guatemalteco hoy se presenta como positiva, dado que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica un leve incremento en su valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo una recuperación o mayor estabilidad en la economía guatemalteca.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, implicando una depreciación del Quetzal. De este modo, el análisis actual resalta un panorama optimista para la moneda nacional, lo que podría fomentar la confianza en los mercados locales.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA