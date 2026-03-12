El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3677.47 este jueves, 12 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.85% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.49%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.81%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 15.73%, es mayor que la volatilidad anual del 14.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.