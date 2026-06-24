En la sesión de apertura de este miércoles, 24 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.76 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.13% en relación con el día anterior.

La cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia alcista: en la última semana avanzó 15.85% y en el último año acumuló 272.25%, reflejando un impulso sostenido.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 5.11%, es menor que la volatilidad anual de 6.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento se debe a factores económicos que han fortalecido la moneda británica.

El análisis de esta tendencia indica que, si la Libra continúa en esta dirección, podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía del Reino Unido a corto plazo.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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