La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 23 de diciembre en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.32% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Las cuentas del ahorro para el retiro aumentan y ya suman 76.1 millones en México

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.90%, es menor que la volatilidad anual del 6.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento indica que los inversores tienen confianza en la economía británica, lo que podría llevar a un mayor interés en la Libra esterlina en el futuro. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene a largo plazo.

Las cuentas del ahorro para el retiro aumentan y ya suman 76.1 millones en México

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Es oficial | Se cobrarán menos impuestos a los contribuyentes y será gracias a la baja inflación

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos