En la apertura de mercados de este martes, 21 de abril de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.14%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.33%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.51%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el corto y largo plazo. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.96%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una disminución en la cotización de la Libra esterlina. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso en esta ocasión. Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, posiblemente impulsado por factores económicos favorables. Pide AmCham a EEUU trato arancelario preferencial para México Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Hacienda: El malabarismo fiscal para que México pueda atraer inversión sin abrir la cartera