En la apertura de mercados de este jueves, 18 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.05%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio de 0.03%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.92%. Esta tendencia sugiere una depreciación de la moneda en el largo plazo, a pesar de ligeros movimientos en el corto plazo.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.37%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento constante en su valor durante los últimos dos días.

Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza de los inversores.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.