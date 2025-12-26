En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7407 este viernes, 26 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.16%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.16%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Conoce la cotización de este viernes, 26 de diciembre de 2025.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.39%, es menor que la volatilidad anual del 6.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente incremento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la confianza en la moneda.

El análisis de esta tendencia sugiere que la Libra esterlina podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales en el mercado.

