En la sesión de apertura de este viernes, 20 de marzo de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.03% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.31%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.82%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.28%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.32%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Euro. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Pagos digitales en México avanzan, pero su adopción sigue rezagada pese a infraestructura sólida: Banxico