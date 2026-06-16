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Miles de adolescentes en Illinois pueden recibir multas e incluso enfrentar la suspensión de su licencia de conducir si son sorprendidos manejando durante horarios restringidos. La medida forma parte del sistema estatal de licencias graduadas, diseñado para reducir los accidentes de tránsito entre conductores jóvenes.
Las autoridades recuerdan que los menores de 18 años tienen prohibido conducir durante determinadas horas de la noche, salvo que se encuentren dentro de alguna de las excepciones previstas por la ley.
Los conductores menores de 18 años NO pueden manejar de noche
Según las normas vigentes en Illinois, los adolescentes menores de 18 años no pueden conducir libremente durante la noche. Los horarios restringidos son:
- De domingo a jueves: entre las 22:00 y las 6:00.
- Viernes y sábados: entre las 23:00 y las 6:00.
Revisarán coche por coche y multarán a todos los conductores menores por manejar de noche
Las autoridades estatales advierten que la violación de las restricciones nocturnas puede derivar en consecuencias para la licencia de conducir de los conductores menores de edad. Entre ellas:
- Multas por infracciones de tránsito
- Citaciones judiciales
- Antecedentes en el historial de conducción
- Suspensión de los privilegios para conducir en casos determinados
¿Hay excepciones?
No todos los viajes realizados durante horarios restringidos constituyen una infracción. Los menores pueden conducir legalmente si:
- Viajan acompañados por un padre, tutor o responsable legal
- Se dirigen hacia o desde el trabajo
- Asisten a actividades escolares oficiales
- Participan en actividades religiosas o recreativas supervisadas por adultos
- Se encuentran ante una emergencia
- Realizan un viaje interestatal
- Cumplen determinadas situaciones especiales previstas por la ley