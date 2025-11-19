En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.03%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.06%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.97%.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.74%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar influyendo en el aumento del Euro, lo que podría atraer más inversiones en la región.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.