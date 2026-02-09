El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8389 este lunes, 9 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.87% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.84%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.69%, es menor que la volatilidad anual del 7.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento indica que el Euro está ganando confianza en el mercado, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.