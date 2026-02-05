El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8479 este jueves, 5 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.19% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.56%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 6.90% en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.53%, es menor que la volatilidad anual del 7.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha estado en ascenso durante los últimos días. Este aumento en el valor del Euro sugiere un fortalecimiento frente a otras monedas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Euro en el corto plazo. En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un contexto favorable en el mercado financiero europeo. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.