Al cierre de mercados de este jueves, 12 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8684. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.84%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.80%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.94%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.02%, es mayor que la volatilidad anual del 7.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Este crecimiento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más la posición del Euro en el mercado internacional. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.