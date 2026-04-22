En el estado de New Hampshire, los estudiantes de primaria y secundaria tendrán un leve descanso del cronograma educativo por lo que se conoce como receso de primavera o Spring Break durante la última semana de abril. Estas fechas pueden variar según el calendario educativo de cada estado, ya que existen varios que ya tuvieron su descanso de primavera. Funciona para que los estudiantes recarguen energías a mitad del semestre. En New Hampshire, el receso de primavera no se fija en marzo como ocurre en otros estados, sino que suele trasladarse hacia fines de abril. Esta decisión responde principalmente a las condiciones climáticas, ya que los inviernos son extensos y las nevadas obligan a suspender clases durante varios días. Por ese motivo, los distritos escolares dejan un margen en el calendario para compensar esas interrupciones sin alterar el desarrollo del ciclo lectivo. El esquema se organiza con un receso de invierno en febrero y, luego, un período prolongado de clases sin interrupciones. El spring break aparece después de ese tramo, lo que permite distribuir mejor la carga académica y evitar desajustes en el calendario si se acumulan cancelaciones por el clima. A su vez, ubicar el receso en esa fecha ayuda a evitar que el ciclo escolar se extienda más de lo previsto. Si las vacaciones se adelantaran y coincidieran con un invierno con muchas suspensiones, las clases podrían prolongarse hasta fines de junio o incluso julio. Con este formato, los distritos logran mantener un cierre más ordenado del año escolar dentro de los plazos habituales. Los últimos dos feriados generales previstos en el calendario escolar 2026, durante los cuales se suspenderán las clases, son los siguientes: Para consultar el calendario completo, se puede acceder al sitio oficial correspondiente.