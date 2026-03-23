Las soluciones naturales continúan aumentando su popularidad dentro de los hogares, especialmente entre quienes buscan combinar practicidad con detalles distintivos. En ese sentido, una de las tendencias más versátiles consiste en colgar una bolsa con clavos de olor en la puerta de entrada de la casa. Su uso no sólo ofrece propiedades aromáticas y neutralizantes sino que también, para los seguidores del feng-shui puede bloquear las energías negativas cuando se lo coloca en la puerta de entrada del hogar. Colocar una bolsa de clavos de olor es una alternativa económica y efectiva para diversos fines dentro del hogar. Algunos beneficios destacados son Este punto es estratégico, no sólo porque energéticamente se lo considera uno de los principales focos de energía sino también porque permite ingresar al hogar con un aroma placentero. Lo aconsejable es renovar o aplastar los clavos cada dos o tres semanas para mantener sus propiedades activas.