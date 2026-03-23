La ley federal estadounidense establece a todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que viajen como nacionales cuál es el requisito fundamental que su pasaporte americano debe cumplir para considerarse válido. Según se especifica, es ilegal que quienes no cumplan con esta condición intenten realizar viajes internacionales, por lo que comprender y utilizar las vías para mantenerse en regla es imprescindible antes de planear cualquier traslado fuera de Estados Unidos. De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que Para cumplir con esta normativa debe tenerse en cuenta que los pasaportes americanos de adultos tienen una validez máxima de hasta 10 años, mientras que, en el caso de los menores de 16, los ejemplares no pueden renovarse y tienen una vigencia de 5 años. Los pasaportes vencidos no son válidos para viajar internacionalmente. Si bien Estados Unidos en general no puede denegar el ingreso al país a un ciudadano sólo porque el pasaporte esté vencido, intentar viajar en estas condiciones va en contra de la ley, por lo que podrían enfrentarse grandes demoras o procedimientos migratorios complejos. Por su parte, las diferentes aerolíneas sí pueden prohibir el embarque al avión si el viajero no cuenta con un pasaporte completamente en regla. Estados Unidos permite mantener actualizado el pasaporte de tres formas De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Estado, aquellos ejemplares emitidos hace más de 15 años; dañados, rotos o perdidos; documentos con otro nombre y pasaportes de niños no podrán renovarse, sino que deberán actualizarse presentando el documento DS-11 en persona. Este documento sólo puede ser presentado con hasta dos años de caducidad cuando se lo utiliza como identificación válida para abordar vuelos dentro de Estados Unidos bajo los estándares federales de la Real ID. Si bien Estados Unidos emite tanto la libreta como la tarjeta pasaporte, es esencial destacar que la única con validez para realizar vuelos internacionales es la libreta pasaporte, mientras que la tarjeta se utiliza como prueba de identidad y para ciertos viajes terrestres o marítimos a territorios limítrofes. “Puedes solicitar tanto el libro de pasaporte como la tarjeta de pasaporte al mismo tiempo usando la misma solicitud. Al completar tu formulario, avísanos si deseas solicitar uno o ambos documentos”, indican las autoridades.