Al cierre de mercados de este viernes, 14 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8643. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.35%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -4.63%, pero en el último año acumula un aumento de 64.04%, lo que indica una corrección reciente dentro de una tendencia alcista de mayor plazo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es de 3.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es de 5.62%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que en los últimos días ha ido en aumento. Este incremento refleja una mayor confianza en la moneda y una favorable situación económica en comparación con días anteriores.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría sugerido un debilitamiento del Euro frente a otras divisas. En cuanto a la estabilidad de la moneda, un -1 igual a 0 hubiera indicado que la cotización se mantiene sin cambios significativos.

La tendencia actual sugiere una recuperación del Euro, lo que puede beneficiar el comercio internacional y fortalecer la economía de la zona euro en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.