Al cierre de mercados de este viernes, 14 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.0272. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.01%.

En la última semana, el Peso mexicano retrocedió -0.62% y en el último año acumula una caída de -7.60%, indicando una tendencia bajista reciente en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana se ha situado en 2.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.42%.

La cotización del Peso mexicano en los últimos cuatro días ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor frente a otras divisas, beneficiando a los importadores y fortaleciendo la confianza en la economía.

El aumento sostenido en la cotización del Peso podría estar relacionado con factores económicos internos favorables o con un fortalecimiento del mercado internacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.