En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3132.05 este viernes, 14 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.45%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización descendió: en la última semana -0.74% y en el último año -16.14%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad del Peso colombiano en la última semana ha sido del 4.61%, que es menor que la volatilidad anual del 13.74%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se ha reflejado en un incremento constante, donde el dato de 1 se ha mantenido por encima de días recientes.

El análisis de esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano, lo cual podría estar influenciado por factores económicos favorables o por una mayor confianza en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.