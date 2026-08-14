Al cierre de mercados de este viernes, 14 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.3. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.29%.

La cotización del peso dominicano mostró un leve aumento semanal de 0.33%, pero en el último año acumula una caída de 8.91%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 8.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.41%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, reflejando un fortalecimiento frente a otras monedas. Este aumento sugiere una posible mejora en la economía local y un mayor interés por parte de inversores.

A pesar de esta tendencia al alza, es importante monitorear factores externos que puedan influir en su estabilidad futura. La fluctuación del tipo de cambio puede verse afectada por eventos económicos globales y decisiones de política monetaria.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.