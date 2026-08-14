En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7388 este viernes, 14 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.36%.

La cotización de la libra esterlina registró un descenso de -0.24% en la última semana y de -1.32% en el último año, sugiriendo una tendencia bajista moderada.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 2.38%, es considerablemente menor que la volatilidad anual de 6.00%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra un comportamiento positivo, con un dato de 1 que indica que la tendencia se ha mantenido en ascenso durante los días anteriores. Este aumento en su valor refleja un interés creciente en la moneda frente a las fluctuaciones del mercado.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría indicado una caída en el valor de la Libra, sugiriendo preocupaciones económicas o inestabilidad. Actualmente, la tendencia positiva sugiere una confianza renovada en la economía británica.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 14 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.