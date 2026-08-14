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Hervir cáscara de naranja con limón y chamoy es una variante casera que circula como alternativa para perfumar los ambientes del hogar sin recurrir a aerosoles comerciales. La preparación combina el aroma cítrico de las cáscaras con un toque agridulce y picante, poco habitual en este tipo de trucos.

La base del método —cáscaras de naranja y limón hervidas en agua— es una práctica ya extendida en redes sociales y sitios de tendencias, usada tradicionalmente para neutralizar olores de cocina. La incorporación del chamoy es la parte menos convencional de la receta.

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¿Para qué sirve hervir cáscara de naranja con limón y chamoy?

El efecto aromático reconocido de esta preparación proviene de los cítricos: al hervir las cáscaras, se liberan aceites esenciales como el limoneno, que viajan con el vapor y perfuman el ambiente de forma natural. Este mecanismo es el mismo que sostiene otros trucos caseros similares con canela o romero.

El chamoy, en cambio, no cuenta con antecedentes documentados como aromatizante de ambientes: es una salsa a base de fruta, chile, azúcar y sal pensada para consumo, por lo que su aporte en esta mezcla es más bien un matiz de olor dulce-picante que una fuente comprobada de fragancia duradera.

Para preparar esta versión casera se necesita:

  • Cáscara de una naranja
  • Cáscara de un limón
  • Una cucharada de chamoy
  • Un litro de agua
La preparación combina el aroma cítrico de las cáscaras con un toque agridulce y picante, poco habitual en este tipo de trucos.
La preparación combina el aroma cítrico de las cáscaras con un toque agridulce y picante, poco habitual en este tipo de trucos.Magnific

¿Cómo se prepara y qué hay que tener en cuenta antes de usarlo?

La preparación es simple: se colocan las cáscaras junto con el chamoy en una olla con agua, se lleva a ebullición y luego se deja hervir a fuego bajo entre 10 y 15 minutos, sin tapa, para que el vapor se distribuya por el ambiente.

Como el chamoy contiene azúcar, conviene vigilar la cocción para evitar que se pegue o se queme en el fondo de la olla. Quienes busquen un resultado más probado y sin riesgo de residuos pueden optar por la versión clásica, solo con cáscaras de cítricos y especias como canela o clavo de olor.