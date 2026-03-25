A partir del 1 de abril de 2026, SNAP aplicará nuevas restricciones en Texas que cambiarán por completo la forma en la que millones de personas utilizan sus beneficios. La medida fue impulsada por el gobernador Greg Abbott y cuenta con aval federal, lo que habilita al estado a redefinir qué productos pueden comprarse con los cupones. El ajuste en el programa apunta directamente a limitar el consumo de productos considerados de bajo valor nutricional. En concreto, las nuevas reglas impedirán comprar con SNAP: También quedarán fuera todas las bebidas no alcohólicas que superen ciertos niveles de azúcar agregada, una de las decisiones más fuertes dentro del rediseño del programa. Desde la Texas Health and Human Services Commission (HHSC) remarcaron que el objetivo es que los fondos públicos se utilicen en alimentos que aporten beneficios reales a la salud. A pesar de las restricciones, la base del programa se mantiene sin cambios. Los beneficiarios de SNAP podrán seguir utilizando la tarjeta para adquirir productos esenciales como: También seguirán habilitadas ciertas bebidas, siempre que cumplan con criterios nutricionales, como aquellas con alto contenido de jugo natural o base láctea. El SNAP está dirigido a hogares con ingresos bajos, adultos mayores o personas con discapacidad. Los beneficios se cargan mensualmente en una tarjeta electrónica —conocida en Texas como “Lone Star”— que funciona como una tarjeta de débito. Para acceder, los solicitantes deben cumplir con límites de ingresos mensuales y, en muchos casos, con requisitos laborales: Existen excepciones para grupos vulnerables, como personas con discapacidad o quienes cuidan niños pequeños. El rediseño del programa responde a una política más amplia que busca mejorar la calidad de la alimentación en sectores vulnerables. Según explicaron las autoridades estatales, la intención es desalentar el consumo de productos con alto contenido de azúcar y promover elecciones más saludables. Con esta decisión, Texas se convierte en uno de los primeros estados en aplicar restricciones más estrictas dentro de SNAP, lo que podría marcar el camino para futuras reformas en otras regiones del país.