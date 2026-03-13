El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas mantiene publicado en su sitio web oficial cuáles los requisitos que los conductores que no se encuentran en el estado deben cumplir para poder renovar el registro su vehículo. Cuando este sea el caso y el coche requiera de un control de emisiones por el condado al que pertenece, será esencial que se sigan todos los pasos y que, al regresar, se realice rápidamente esta verificación para evitar multas. El estado exige como requisito obligatorio que los coches de los siguientes condados aprueben una revisión de emisiones para renovar su matricula: Brazoria, Collin, Dallas, Denton, El Paso, Ellis, Fort Bend, Galveston, Harris, Johnson, Kaufman, Montgomery, Parker, Rockwall, Tarrant, Travis, Williamson. El DMV permite realizar este trámite incluso si el propietario del automóvil se encuentra fuera del estado, pero para hacerlo será necesario que certifique su situación. Para esto, los conductores pueden completar la renovación en línea o por correo, pero deberán presentar la documentación correspondiente. Entre los requisitos para hacerlo se incluyen el aviso de renovación o número de matrícula, una copia de la licencia de conducir o identificación oficial, comprobante de seguro del vehículo y una declaración escrita indicando que el automóvil se encuentra fuera del estado. De acuerdo con lo informado por las autoridades, para asegurarse de no recibir una multa ni tener que pagar extra por no haber realizado la inspección, el DMV otorga un plazo de 3 días para realizar este control después de regresar a Texas. “Recomendamos que guardes el informe de inspección en tu vehículo para demostrar que lo has completado si la policía te detiene”, se indica.